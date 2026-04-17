Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
«Барселона» может побороться с «Арсеналом» за «бразильского Хёйсена» — AS

«Барселона», «Арсенал», «Ноттингем Форест» и «Наполи» проявляют интерес к центральному защитнику «Палмейраса» Луису Бенедетти. Некоторые из этих команд ранее делали официальные предложения по 19-летнему футболисту. Об этом сообщает AS.

По информации источника, бразильский клуб проинформировал заинтересованные команды, что потенциальный трансфер Бенедетти составит € 25 млн.

AS подчёркивает, что за внешность Бенедетти и схожесть в игре многие называют его бразильским Хёйсеном, хотя кумиром футболиста является бывший защитник «ПСЖ» и «Челси» Тьяго Сильва.

Бенедетти является воспитанником «Нороэсте». Он играет за «Палмейрас» с 2022 года.

