«С каждым днём добавляется». Защитник «Сочи» Заика о надежде команды остаться в РПЛ

Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказался после матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0) и рассказал о настроении в команде.

— Головой забивал только пару раз за карьеру, и то во вторых лигах, наверное. Каких‑то заготовок не было, какая‑то чуйка сработала.

В последних двух матчах забрали шесть очков — это идеально для команды, которая находится на последнем месте. В нашем положении это глоток свежего воздуха.

— Вера в чудо добавилась?

— С каждым днём добавляется, — сказал Заика в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе жёлто-синих осталось 26 набранных очков в 25 матчах. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. Команда набрала 15 очков в сезоне. Отставание подопечных Игоря Осинькина от зоны переходных матчей составляет шесть очков.