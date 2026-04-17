Дмитрий Шнякин словами из песни отреагировал на вторую подряд победу «Сочи» в РПЛ

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о победе «Сочи» над «Ростовом» (1:0) в 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Туром ранее подопечные Игоря Осинькина одолели московский ЦСКА (1:0). Команда занимает последнее место в РПЛ с 15 очками.

«СОЧИняй мечты! Есть миллионы шансов, что скоро будет всё сбываться…»

А если бы не тот пенальти в концовке с «Краснодаром»? А если бы «Сочи» забивал своё в игре с «Рубином», который жутко несправедливо победил? В следующем туре, кстати, сочинцы играют с «Крыльями Советов»…

Очень напоминает спурт «Сочи» во втором круге позапрошлого сезона, когда вдруг заиграли прекрасно, но не вытянули сами себя за волосы из ямы», — написал Шнякин в телеграм-канале.