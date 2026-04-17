Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Шнякин словами из песни отреагировал на вторую подряд победу «Сочи» в РПЛ

Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о победе «Сочи» над «Ростовом» (1:0) в 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Туром ранее подопечные Игоря Осинькина одолели московский ЦСКА (1:0). Команда занимает последнее место в РПЛ с 15 очками.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
17 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Заика – 89'    

«СОЧИняй мечты! Есть миллионы шансов, что скоро будет всё сбываться…»

А если бы не тот пенальти в концовке с «Краснодаром»? А если бы «Сочи» забивал своё в игре с «Рубином», который жутко несправедливо победил? В следующем туре, кстати, сочинцы играют с «Крыльями Советов»…

Очень напоминает спурт «Сочи» во втором круге позапрошлого сезона, когда вдруг заиграли прекрасно, но не вытянули сами себя за волосы из ямы», — написал Шнякин в телеграм-канале.

Сенсационный «Сочи» — вторая победа в РПЛ подряд! Надежды на спасение снова живы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android