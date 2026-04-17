Палмер прокомментировал слухи о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

Палмер прокомментировал слухи о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Челси» Коул Палмер отреагировал на слухи о потенциальном переходе в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что футболист тоскует по жизни в Манчестере.

«Все только об этом и говорят. Когда это вижу, просто смеюсь. Конечно, Манчестер — мой дом. Вся моя семья там, но я не тоскую по нему. Может быть, начну скучать, если не буду ездить туда в течение трёх месяцев или около того. Но затем, когда возвращаюсь домой, думаю, что там всё равно для меня ничего нет.

У меня нет планов уходить из «Челси». Нам ещё многое предстоит сделать. У нас полуфинал Кубка Англии [с «Лидсом»], и если мы займём место в зоне Лиги чемпионов, это даст клубу хорошие возможности для подписания необходимых игроков. Мы поговорили с владельцами, они уверены в футболистах, которые смогут нам помочь», — приводит слова Палмера The Guardian.

Палмер — воспитанник «Манчестер Сити». Он перешёл в «Челси» в сентябре 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами.

