Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам нужно спуститься с небес на землю». Симеоне высказался перед финалом Кубка Испании

«Нам нужно спуститься с небес на землю». Симеоне высказался перед финалом Кубка Испании
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался перед финалом Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». Встреча пройдёт в субботу, 18 апреля, в 22:00 мск.

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Знаем, что значит играть в финале для любого спортсмена. Во вторник мы сыграли очень важный матч с «Барселоной», были на вершине мира, но теперь нам нужно спуститься с небес на землю. И это сделаем, потому что нам предстоит встретиться с великой командой, которая умеет очень хорошо атаковать, делать это через центр, в которой хорошие игроки.

Улучшение результатов команды по ходу сезона? Я всегда думаю о лучшем. Очевидно, речь идёт не только о победе в Кубке Испании; это цель, которую мы ставим перед собой как клуб, цель, которая ведёт ко многим другим достижениям.

Эмоции? Я спокоен, сдержан, вдумчив; Предпочитаю поддерживать игроков именно в таком состоянии», — приводит слова Симеоне Sport.es.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android