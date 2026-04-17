«Нам нужно спуститься с небес на землю». Симеоне высказался перед финалом Кубка Испании

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался перед финалом Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». Встреча пройдёт в субботу, 18 апреля, в 22:00 мск.

«Знаем, что значит играть в финале для любого спортсмена. Во вторник мы сыграли очень важный матч с «Барселоной», были на вершине мира, но теперь нам нужно спуститься с небес на землю. И это сделаем, потому что нам предстоит встретиться с великой командой, которая умеет очень хорошо атаковать, делать это через центр, в которой хорошие игроки.

Улучшение результатов команды по ходу сезона? Я всегда думаю о лучшем. Очевидно, речь идёт не только о победе в Кубке Испании; это цель, которую мы ставим перед собой как клуб, цель, которая ведёт ко многим другим достижениям.

Эмоции? Я спокоен, сдержан, вдумчив; Предпочитаю поддерживать игроков именно в таком состоянии», — приводит слова Симеоне Sport.es.