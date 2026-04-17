«Сочи» обратился к болельщикам после победы над «Ростовом» в РПЛ

Пресс-служба «Сочи» обратилась к болельщикам клуба после победы команды над «Ростовом» (1:0) в 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

«Спасибо всем болельщикам, которые были с нами. Ценим каждого из вас!» — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи» в телеграм-канале.

Подопечные Игоря Осинькина по-прежнему занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды теперь 15 набранных очков. Отставание от зоны переходных матчей после 25 игр составляет шесть очков.