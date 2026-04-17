Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Даже не читал этот контракт». Зобнин — о продлении соглашения со «Спартаком»

«Даже не читал этот контракт». Зобнин — о продлении соглашения со «Спартаком»
Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал слова спортивного директора клуба Фрэнсиса Кахигао, что переговоры с ним о новом контракте были самыми простыми. Полузащитник продлил соглашение с красно-белыми минувшей зимой.

— Фрэнсис Кахигао отметил в интервью, что переговоры с тобой были для него самыми простыми — никаких условий от агентов, долгих согласований. Просто короткий разговор за чашкой кофе.
— Я даже, по сути, не читал этот контракт. Полностью доверял «Спартаку». И мне было важно только то, что я нужен клубу. Причём, как я уже говорил, в роли связующего, авторитетного человека для коллектива.

Счастлив, что всё сложилось именно так. Что регулярно играю, хотя в какой-то степени уже успел привыкнуть к другому статусу. И что организм в мои 32 года выдерживает такой график. Значит, ничего ещё не потеряно, — сказал Зобнин в интервью официальному сайту «Спартака».

Материалы по теме
«Спартак» — фаворит в борьбе за бронзу РПЛ? Разбор календаря всех претендентов
«Спартак» — фаворит в борьбе за бронзу РПЛ? Разбор календаря всех претендентов
