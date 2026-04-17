Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала Сосьедад» высказался перед финалом Кубка Испании с «Атлетико»

Комментарии

Главный тренер «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо высказался перед финалом Кубка Испании с мадридским «Атлетико». Встреча пройдёт в субботу, 18 апреля, в 22:00 мск.

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Поддержка, которую мы чувствуем в городе и везде, где мы побывали на этом пути, невероятна. С нетерпением ждём встречи с нашими болельщиками и возможности отплатить им за всю эту любовь. Мы готовы. Это очень особенный матч, счастлив и воодушевлён, но при этом спокоен.

Мы должны убедиться, что все поддерживают оптимальный уровень [эмоций]. Слишком много может быть вредно. Должны отпустить их и сосредоточиться на том, чтобы делать всё хорошо. Ожидаю напряжённого матча, двух команд в отличной форме.

Кубо? Он может получить игровое время. Микель [Оярсабаль] может многое решить, но он не один. У нас есть несколько вариантов», — приводит слова Матараццо Sport.es.

Отметим, российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустит решающий матч из-за болезни.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android