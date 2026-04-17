Тренер «Реала Сосьедад» высказался перед финалом Кубка Испании с «Атлетико»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо высказался перед финалом Кубка Испании с мадридским «Атлетико». Встреча пройдёт в субботу, 18 апреля, в 22:00 мск.

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М — Реал Сосьедад

«Поддержка, которую мы чувствуем в городе и везде, где мы побывали на этом пути, невероятна. С нетерпением ждём встречи с нашими болельщиками и возможности отплатить им за всю эту любовь. Мы готовы. Это очень особенный матч, счастлив и воодушевлён, но при этом спокоен.

Мы должны убедиться, что все поддерживают оптимальный уровень [эмоций]. Слишком много может быть вредно. Должны отпустить их и сосредоточиться на том, чтобы делать всё хорошо. Ожидаю напряжённого матча, двух команд в отличной форме.

Кубо? Он может получить игровое время. Микель [Оярсабаль] может многое решить, но он не один. У нас есть несколько вариантов», — приводит слова Матараццо Sport.es.

Отметим, российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустит решающий матч из-за болезни.