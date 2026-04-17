А. Кержаков: «Атлетико» отвратительным футболом может дойти до финала Лиги чемпионов

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков высказался о победе «Атлетико» над «Барселоной» (2:0, 1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. В 1/2 финала турнира мадридцы встретятся с лондонским «Арсеналом»

«Футбол есть футбол. Он тем и прекрасен. Тем более все практически отдавали победу «Барселоне». Но есть такой человек, который знает, как подобрать ключи — это Диего Симеоне — как выстроить своих футболистов и спокойненько довести дело.

Невзрачно, отвратительно, выбивая мячи в аут. «Атлетико» отвратительным футболом может дойти до финала Лиги чемпионов и может выиграть», — сказал Кержаков в эфире Okko.