А. Кержаков: «Атлетико» отвратительным футболом может дойти до финала Лиги чемпионов
Поделиться
Экс-форвард сборной России Александр Кержаков высказался о победе «Атлетико» над «Барселоной» (2:0, 1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. В 1/2 финала турнира мадридцы встретятся с лондонским «Арсеналом»
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
«Футбол есть футбол. Он тем и прекрасен. Тем более все практически отдавали победу «Барселоне». Но есть такой человек, который знает, как подобрать ключи — это Диего Симеоне — как выстроить своих футболистов и спокойненько довести дело.
Невзрачно, отвратительно, выбивая мячи в аут. «Атлетико» отвратительным футболом может дойти до финала Лиги чемпионов и может выиграть», — сказал Кержаков в эфире Okko.
Комментарии
- 18 апреля 2026
-
00:47
-
00:45
-
00:33
-
00:30
-
00:28
-
00:23
-
00:12
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 17 апреля 2026
-
23:56
-
23:43
-
23:42
-
23:35
-
23:26
-
23:24
-
23:19
-
23:12
-
22:56
-
22:53
-
22:46
-
22:45
-
22:32
-
22:31
-
22:28
-
22:17
-
22:17
-
22:08
-
22:05
-
22:02
-
21:38
-
21:34
-
21:32
-
21:24
-
21:24