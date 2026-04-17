Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Глава «Реала» сделает выводы о работе Арбелоа после личной встречи — El Chiringuito

На текущий момент будущее главного тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа в клубе является неопределённым. Несмотря на отсутствие трофеев в нынешнем сезоне, руководство «сливочных» не приняло окончательного решения относительно судьбы Арбелоа. Об этом сообщает журналист Хосеп Педрероль для El Chiringuito.

По информации источника, в ближайшие дни состоится встреча между испанским тренером и президентом «Реала» Флорентино Пересом, в ходе которой будет дана оценка всему, что произошло за сезон.

«Арбелоа не отстранён от должности тренера. Флорентино поговорит с тренером, они оба сделают выводы. Клуб знает, что раздевалка находится под контролем тренера и поддерживает его работу», — сказал Педрероль.

На этой неделе «сливочные» покинули Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала.

