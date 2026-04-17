Клопп не входит в планы «Реала», его назначение невозможно — журналист Педрероль

Мадридский «Реал» не рассматривает вариант с назначением немецкого специалиста Юргена Клоппа на пост главного тренера команды. Ранее The Athletic сообщил, что руководство «сливочных» высоко оценивает кандидатуру экс-тренера «Ливерпуля».

«Насколько мне известно, Юрген Клопп — это невозможный вариант. Те из вас, кто сейчас в восторге от Клоппа, забудьте об этом. Его переход в «Реал» не ожидается. Возможно, он вам всем очень нравится, это отличный тренер, но не входит в планы руководства «Реала». Его подписание не планируется», — сказал журналист Хосеп Педрероль для El Chiringuito.

С января главным тренером «сливочных» является Альваро Арбелоа.

