«Интер» разгромил «Кальяри» в матче 33-го тура Серии А

Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между миланским «Интером» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Маркетти. Игра закончилась победой чёрно-синих со счётом 3:0.

Счёт в матче открыл Маркус Тюрам. Нападающий хозяев поля отличился во втором тайме на 52-й минуте. На 57-й минуте полузащитник Николо Барелла увеличил преимущество «Интера». В конце встречи на 90+2-й минуте хавбек Пётр Зелиньски сделал счёт разгромным.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 78 набранных очков в 33 матчах. «Кальяри» с 33 очками располагается на 16-й строчке.