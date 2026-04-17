Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Интер — Кальяри, результат матча 17 апреля 2026, счет 3:0, 33-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» разгромил «Кальяри» в матче 33-го тура Серии А
Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между миланским «Интером» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Маркетти. Игра закончилась победой чёрно-синих со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 33-й тур
17 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 0
Кальяри
1:0 Тюрам – 52'     2:0 Барелла – 56'     3:0 Зелиньски – 90+2'    

Счёт в матче открыл Маркус Тюрам. Нападающий хозяев поля отличился во втором тайме на 52-й минуте. На 57-й минуте полузащитник Николо Барелла увеличил преимущество «Интера». В конце встречи на 90+2-й минуте хавбек Пётр Зелиньски сделал счёт разгромным.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 78 набранных очков в 33 матчах. «Кальяри» с 33 очками располагается на 16-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Самый безумный матч выходных! «Интер» выдал чемпионский камбэк
