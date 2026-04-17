Защитник «Интера» Димарко сделал 16-й ассист в Серии А и повторил рекорд чемпионата

Крайний защитник «Интера» Федерико Димарко сделал результативную передачу в матче 33-го тура Серии А с «Кальяри», которая стала для него 16-й в нынешнем розыгрыше соревнования. 28-летний футболист повторил рекорд лиги по количеству ассистов за один сезон, который ранее установил бывший игрок «Аталанты» Алехандро Гомес.

Димарко оформил 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Италии. Кроме того, защитник отметился шестью голами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

