Защитник «Интера» Димарко сделал 16-й ассист в Серии А и повторил рекорд чемпионата

Защитник «Интера» Димарко сделал 16-й ассист в Серии А и повторил рекорд чемпионата
Крайний защитник «Интера» Федерико Димарко сделал результативную передачу в матче 33-го тура Серии А с «Кальяри», которая стала для него 16-й в нынешнем розыгрыше соревнования. 28-летний футболист повторил рекорд лиги по количеству ассистов за один сезон, который ранее установил бывший игрок «Аталанты» Алехандро Гомес.

Италия — Серия А . 33-й тур
17 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Тюрам – 52'     2:0 Барелла – 56'     3:0 Зелиньски – 90+2'    

Димарко оформил 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Италии. Кроме того, защитник отметился шестью голами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

