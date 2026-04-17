Защитник «Интера» Димарко сделал 16-й ассист в Серии А и повторил рекорд чемпионата
Поделиться
Крайний защитник «Интера» Федерико Димарко сделал результативную передачу в матче 33-го тура Серии А с «Кальяри», которая стала для него 16-й в нынешнем розыгрыше соревнования. 28-летний футболист повторил рекорд лиги по количеству ассистов за один сезон, который ранее установил бывший игрок «Аталанты» Алехандро Гомес.
Италия — Серия А . 33-й тур
17 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Тюрам – 52' 2:0 Барелла – 56' 3:0 Зелиньски – 90+2'
Димарко оформил 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Италии. Кроме того, защитник отметился шестью голами.
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
Материалы по теме
Топ-5 легенд футбола:
Комментарии
- 18 апреля 2026
-
00:47
-
00:45
-
00:33
-
00:30
-
00:28
-
00:23
-
00:12
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 17 апреля 2026
-
23:56
-
23:43
-
23:42
-
23:35
-
23:26
-
23:24
-
23:19
-
23:12
-
22:56
-
22:53
-
22:46
-
22:45
-
22:32
-
22:31
-
22:28
-
22:17
-
22:17
-
22:08
-
22:05
-
22:02
-
21:38
-
21:34
-
21:32
-
21:24
-
21:24