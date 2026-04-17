Зобнин: не буду специально орать на поле, показывать, какой я там капитан

Зобнин: не буду специально орать на поле, показывать, какой я там капитан
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о роли капитана в клубе. 32-летний футболист выступает за красно-белых с 2016 года. Матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1) стал для него 300-м в футболке москвичей.

«К разговору о том, что каждый человек — со своим характером. Не буду специально показывать, какой я там капитан. Орать на футбольном поле, чтобы это попало в трансляцию. Считаю, играть капитана и быть им — разные вещи. Для меня неважно мнение людей со стороны.

Мне важно, чтобы команда побеждала. Хочу быть капитаном именно в команде, а не для журналистов», — сказал Зобнин в интервью официальному сайту «Спартака».

