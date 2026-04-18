Неймар назвал изменение в футболе, повлиявшее на исчезновение дриблёров

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар порассуждал об изменении в футболе, негативно повлиявшем на игроков, активно использующих дриблинг.

«Футбол изменился. Он стал больше про силу и интенсивность. Из-за этого мы теряем целое поколение игроков, которые особенно хороши в обращении с мячом — дриблёров.

Сегодня мы видим лишь очень немногих таких игроков: Винисиус, Родриго, Шерки, но я не могу назвать больше. Когда начинаешь работать над увеличением силы, теряешь часть своих способностей. Футбол стал очень физическим видом спорта», — приводит слова Неймара The Touchline со ссылкой на Ziggo Sport.

