«Ковентри Сити» под руководством Лэмпарда вышел в АПЛ

«Ковентри Сити», главным тренером которого является бывший капитан и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, сыграл вничью с «Блэкберн Роверс» (1:1) и за три тура до конца чемпионата получил повышение в английскую Премьер-лигу.

На данный момент «Ковентри» провёл 43 матча, набрал 86 очков и возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа. На второй строчке располагается «Ипсвич Таун», отставая от команды Лэмпарда на 11 очков, но с двумя матчами в запасе. В зоне плей-офф за право выхода в АПЛ находятся «Миллуолл» (73), «Саутгемптон» (72), «Мидлсбро» (72) и «Халл Сити» (68).

Фрэнк Лэмпард возглавляет «Ковентри Сити» с ноября 2024 года. Под его руководством команда провела 79 матчей, в которых победил 43 раза и 16 сыграла вничью.