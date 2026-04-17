«Сочи» одолел «Ростов», забив единственным ударом в створ ворот в матче РПЛ

«Сочи» вырвал победу у «Ростова» (1:0) в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, лишь один раз за 90 минут пробив в створ ворот соперника. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

Всего на счету «Сочи» семь ударом в сторону ворот жёлто-синих. Из них в створ ворот был направлен только удар защитника Кирилла Заики на 89-й минуте, который и стал победным. У «Ростова» три попадания в створ при пяти попытках.

Подопечные Игоря Осинькина по-прежнему занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды теперь 15 набранных очков. Отставание от зоны переходных матчей после 25 игр составляет шесть очков.