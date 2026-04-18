Фанаты «Ростова» пришли на матч с «Сочи» в масках Мбаппе, Роналду, Неймара и Суареса
Группа болельщиков «Ростова» посетила матч своей команды с «Сочи» (0:1) в 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги в масках футболистов Криштиану Роналду, Луиса Суареса, Неймара и Килиана Мбаппе. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
17 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Заика – 89'    

Фотография была опубликована пресс-службой жёлто-синих в телеграм-канале «Ростова».

Фото: ФК «Ростов»

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе жёлто-синих осталось 26 набранных очков в 25 матчах. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. Команда набрала 15 очков в сезоне.

