Фанаты «Ростова» пришли на матч с «Сочи» в масках Мбаппе, Роналду, Неймара и Суареса

Группа болельщиков «Ростова» посетила матч своей команды с «Сочи» (0:1) в 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги в масках футболистов Криштиану Роналду, Луиса Суареса, Неймара и Килиана Мбаппе. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

Фотография была опубликована пресс-службой жёлто-синих в телеграм-канале «Ростова».

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе жёлто-синих осталось 26 набранных очков в 25 матчах. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. Команда набрала 15 очков в сезоне.