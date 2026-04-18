Неймар: если я стану вингером, пасующим поперёк, уберите меня с поля!

Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар высказался о своём игровом стиле.

«Игроки, которые любят рисковать, чаще совершают ошибки, потому что постоянно рискуют. Рискую в каждом матче. Знаю, что буду терять мяч четыре или пять раз за матч. Но постоянно стараюсь создавать моменты для своей команды.

Не хочу быть вингером, который получает мяч, а затем пасует поперёк. Если когда-нибудь стану таким, просто уберите меня с поля и дайте сыграть кому-нибудь другому. Я не хочу быть таким футболистом», — приводит слова Неймара The Touchline со ссылкой на Ziggo Sport.

