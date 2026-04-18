«Спартак» опубликовал пост в честь 104-летия клуба

«Спартак» в телеграм-канале сделал публикацию, посвящённую 104-летию клуба.

«С днём рождения, любимый клуб! «Спартаку» — 104 года! Более 100 лет великой истории, полной трофеев и рекордов, которой гордятся миллионы спартаковских болельщиков во всём мире. С нашим днём, красно-белые!» — написано в сообщении красно-белых.

19 апреля «Спартак» сыграет с «Ахматом» в матче 25-го тура Мир РПЛ. После 24 туров соревнования московский клуб набрал 42 очка и занимает шестое место. Последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/2017. Всего «Спартак» 22 раза выигрывал чемпионаты СССР и России.

