Тренер «Балтики» рассказал, как команда планирует закрыть Кордобу в матче с «Краснодаром»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев поделился, каким образом калининградцы планируют противостоять лучшему бомбардиру «Краснодара» Джону Кордобе в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 19 апреля, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«В большинстве случаев против Кордобы будет действовать Кевин Андраде. Но думаю, что и другие наши защитники в габаритах не уступят. Здесь зависит от того, про какую мы зону говорим. Если это зона у ворот, вообще не хотим, чтобы мяч туда попадал.

У нас будет игра построена так, чтобы мяч больше находился на половине поля «Краснодара». Поэтому Кордоба в центре поля — это не такая опасность, как у штрафной», — сказал Нагайцев в эфире «Матч ТВ».