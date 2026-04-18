Швейцарский бренд Hublot вместе с Мбаппе выпустил лимитированные часы ценной в € 29,4 тыс.

Швейцарский бренд Hublot вместе с нападающим мадридского «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе выпустил лимитированную коллекцию часов. В продаже окажется всего 200 экземпляров. Стоимость каждого равняется € 29,4 тыс.

Фото: Аккаунт Hublot в соцсети X

Как сообщает компания, корпус часов выполнен из полированного 18-каратного золота King Gold и белой керамики с микроструйной обработкой. Отмечается, что коллекция приурочена к 10-летию с момента первого гола Мбаппе на взрослом уровне.

В нынешнем сезоне нападающий выходил в 39 встречах за клуб во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал шесть результативных передач. По информации статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн.