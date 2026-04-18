Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Швейцарский бренд Hublot вместе с Мбаппе выпустил лимитированные часы ценной в € 29,4 тыс.
Комментарии

Швейцарский бренд Hublot вместе с нападающим мадридского «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе выпустил лимитированную коллекцию часов. В продаже окажется всего 200 экземпляров. Стоимость каждого равняется € 29,4 тыс.

Фото: Аккаунт Hublot в соцсети X

Как сообщает компания, корпус часов выполнен из полированного 18-каратного золота King Gold и белой керамики с микроструйной обработкой. Отмечается, что коллекция приурочена к 10-летию с момента первого гола Мбаппе на взрослом уровне.

В нынешнем сезоне нападающий выходил в 39 встречах за клуб во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал шесть результативных передач. По информации статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн.

Материалы по теме
Роналду, Месси, Мбаппе и Винисиус снялись в рекламе LEGO к ЧМ-2026. Видео
Истории
Роналду, Месси, Мбаппе и Винисиус снялись в рекламе LEGO к ЧМ-2026. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android