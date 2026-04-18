«Знаем, что подвели». Беллингем сделал публикацию после вылета «Реала» из ЛЧ

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о вылете команды из Лиги чемпионов. «Сливочные» по сумме двух матчей проиграли «Баварии» со счётом 4:6 на стадии четвертьфинала. Англичанин провёл на поле всё время встречи и не отметился результативными действиями.

«Этого оказалось недостаточно, но мы ушли, сражаясь до последнего. Болельщики «Реала», мы знаем, что подвели вас, но всегда благодарны за вашу поддержку. Хорошие времена, которых вы заслуживаете, обязательно настанут. У нас нет другого выбора, кроме как завершить этот сезон как можно сильнее», — написал Беллингем в своём аккаунте в социальной сети.

