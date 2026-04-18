Показать ещё Все новости
«Знаем, что подвели». Беллингем сделал публикацию после вылета «Реала» из ЛЧ

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о вылете команды из Лиги чемпионов. «Сливочные» по сумме двух матчей проиграли «Баварии» со счётом 4:6 на стадии четвертьфинала. Англичанин провёл на поле всё время встречи и не отметился результативными действиями.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Этого оказалось недостаточно, но мы ушли, сражаясь до последнего. Болельщики «Реала», мы знаем, что подвели вас, но всегда благодарны за вашу поддержку. Хорошие времена, которых вы заслуживаете, обязательно настанут. У нас нет другого выбора, кроме как завершить этот сезон как можно сильнее», — написал Беллингем в своём аккаунте в социальной сети.

Материалы по теме
Мбаппе высказался о вылете «Реала» из Лиги чемпионов

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

