«Знаем, что подвели». Беллингем сделал публикацию после вылета «Реала» из ЛЧ
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о вылете команды из Лиги чемпионов. «Сливочные» по сумме двух матчей проиграли «Баварии» со счётом 4:6 на стадии четвертьфинала. Англичанин провёл на поле всё время встречи и не отметился результативными действиями.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
«Этого оказалось недостаточно, но мы ушли, сражаясь до последнего. Болельщики «Реала», мы знаем, что подвели вас, но всегда благодарны за вашу поддержку. Хорошие времена, которых вы заслуживаете, обязательно настанут. У нас нет другого выбора, кроме как завершить этот сезон как можно сильнее», — написал Беллингем в своём аккаунте в социальной сети.
Материалы по теме
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
