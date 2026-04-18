Неймар назвал правило в футболе, которое хотел бы изменить

Нападающий «Сантоса» Неймар ответил, какое одно правило в футболе он хотел бы изменить.

«Я бы изменил правило офсайда. Положение «вне игры» должно действовать только в случае высоких передач. Когда пас идёт в ноги или ниже груди, офсайд не должен фиксироваться», — приводит слова Неймара The Touchline со ссылкой на Ziggo Sport.

34-летний футболист играет за «Сантос» с января 2025 года. Действующее трудовое соглашение Неймара с клубом из Сан-Паулу рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Неймар: если я стану вингером, пасующим поперёк, уберите меня с поля!

Какие карточки есть в футболе:

