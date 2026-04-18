Футболист «Зенита» Андрей Мостовой внесён в базу «Миротворца»*

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой внесён в базу сайта «Миротворец»*. Информация об этом следует из базы ресурса. Футболисту вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Андрей Мостовой выступает в составе «Зенита» с февраля 2019 года (с перерывом на сезон-2019/2020, который он провёл на правах аренды в «Сочи»). В текущем сезоне у форварда семь голов и пять результативных передач в 29-матчах за сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

* — признан экстремистским и запрещён на территории Российской Федерации.