Радимов критически высказался о ситуации в «Балтике» после дисквалификации Талалаева

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о нынешней ситуации в «Балтики» на фоне дисквалификации главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.

«После дисквалификации Талалаева «Балтика» выпустила из себя воздух. Они и так прыгнули выше головы, а бороться за третье место по составу они не способны», — сказал Радимов в эфире программы «Матч ТВ».

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 24 матчах. В данный момент Талалаев отбывает четырёхматчевую дисквалификацию после удаления в игре 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:0). В следующем туре «Балтика» встретится с лидером РПЛ «Краснодаром». Матч состоится сегодня, 18 апреля.

