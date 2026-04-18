Тренер «Монако» рассказал о важности для команды Александра Головина в концовке сезона

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли перед встречей 30-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026 с «Осером» подчеркнул значимость вингера Магнеса Аклиуша и полузащитника Александра Головина для команды.

«До конца сезона осталось пять туров, и мы осознаём, что по набранным очкам отстаём от соперников. Нам необходимо вновь одержать серию побед и следить за результатами других клубов. Однако единственное, что мы можем контролировать, — это собственная концентрация на игре, как это было во время серии из семи побед подряд, несмотря на понимание, что она не может длиться вечно. Любой клуб проходит через такие периоды, и из этого можно извлечь уроки. Я сказал об этом футболистам. Теперь важно сделать выводы из последнего поражения, чтобы улучшить игру и достойно завершить сезон, в том числе с психологической точки зрения.

Что касается Магнеса Аклиуша, который вышел на поле только после перерыва, и отсутствия Александра Головина в заявке на матч с «Парижем», то мы хорошо знаем, насколько они важны для коллектива. Однако и ранее команда находила решения. Например, в матче с «Лансом», где удалось добиться победы. Их состояние, безусловно, влияет на команду, но у нас были все возможности для качественной игры. Проблема заключалась в том, что по ряду аспектов, включая командные действия, мы уступили сопернику», — приводит слова Поконьоли официальный сайт «Монако».

Головину 29 лет. Он не принял участия в матче 29-го тура против «Парижа» (1:4) из-за мышечного спазма. Российский полузащитник выступает за «Монако» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. После 29 туров Лиги 1 «Монако» набрал 49 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.