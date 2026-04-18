Экс-голкипер «Спартака» Ребров подробно разобрал главную вратарскую фишку Сафонова в «ПСЖ»

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров подробно разобрал главную фишку вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, приведя в пример эпизоды ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане разгромили «Челси» (3:0).

«Несмотря на счёт (обыграли «Челси» со счётом 3:0 и 8:2 по сумме двух матчей. — Прим. «Чемпионата»), у Сафонова было много работы. Особенно, конечно, крутой сейв после удара Палмера. Просто вкуснятина!

Главная фишка Сафонова — в экстремальных моментах он на ногах, а не заваливается. Плюс у него нет высокой подпрыжки. Точнее, его подпрыжка даже в чём-то уникальна.

Смотрите, за мячом нельзя просто прыгнуть с места. Представьте себя на батуте: вы же не можете с первого раза высоко взлететь, вам нужно распрыгаться сначала, а дальше батут уже вытолкнет. Так же и здесь — перед основным броском вратарь делает подпрыжку, которая позволяет улететь дальше. Это как бы подготовительная часть прыжка – перед ним надо чуть подскочить.

Часто бывает, пока вратарь делает эту подпрыжку, мяч уже половину пути пролетает. Это свойственно тем, у кого подпрыжка высокая. У Сафонова же она очень низкая — это позволяет ему срываться очень резко.

Добиться такого можно через кропотливые тренировки. В том числе нужно менять сознание, чтобы заставить тело работать чуть иначе, чем запрограммировано природой. Плюс большой анализ собственных действий — надо смотреть и фиксировать, как меняется работа ногами.

Ещё бы обратил внимание на момент с ударом Гарначо и прострелом Делапа. Сафонов играет необычно и смело. Возможно, это такая новая школа и будущее. Итак, удар Гарначо — рабочая ситуация, Матвей просто отводит мяч в сторону.

Дальше — он не прилипает к штанге, а занимает более активную позицию, которая позволит предотвратить прострел. Плюс вратари часто крутят головой и смотрят, где опасность. Сафонов же просто перекрыл любую угрозу. В итоге спокойно прервал прострел, а Гарначо до мяча не добрался. А будь вратарь у штанги, передачу могли и замкнуть – свои или чужие», — написал Ребров в колонке на Sports.ru.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, девять из которых отыграл «на ноль».