Ребров объяснил отбитый Сафоновым пенальти и пропущенный им мяч между ног в игре Лиги 1

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче французской Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1), где россиянин пропустил один мяч, совершил три сейва, включая отражённый 11-метровый удар.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

«Пенальти со «Страсбургом» Матвей взял, потому что реагировал по мячу. Ха-ха, шучу, конечно. Идеально сработал, выдержал тайминги и потащил непростой удар. Супер!

Есть и другой яркий момент в этом матче, когда Матвей пропустил между ног. Думаю, найдутся такие, кто обвинит его, но я не соглашусь. Когда мяч летит между, не особенно понятно, какой частью тела с ним справляться. Правой ногой? Левой ногой? Руками?

Сафонов пытался отбить правой ногой, но не успел опустить колено. Если рассуждать задним умом, то здесь, по-хорошему, нужно наклонять корпус вперед — тогда бы получилось подставить руки. Матвей же начал заваливаться чуть назад — поэтому руками уже не мог сыграть. Конечно, легко со стороны рассказывать, а в моменте очень сложно. Я бы в любом случае похвалил Матвея: он остался на ногах и не завалился на задницу до удара. Вратари ниже уровнем делают именно так», — написал Ребров в колонке на Sports.ru.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, девять из которых отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Фото
Экс-голкипер «Спартака» Ребров подробно разобрал главную вратарскую фишку Сафонова в «ПСЖ»
