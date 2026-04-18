Ребров назвал причину ошибки Сафонова в матче сборной России с Никарагуа

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров объяснил пропущенный гол вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова от Никарагуа в товарищеском матче (3:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«У меня был разговор с отцом одного молодого вратаря, который пропустил простой удар. Тот говорит: «Это же мяч такой, вильнул, его неудобно ловить». Я отвечаю: «Знаете, я тут в выигрышной позиции, потому что в моей карьере были и «Джабулани», и «Ротейро», и какого мяча только не было. Мы оставались после тренировок и изучали эти мячи, потому что они вели себя неестественно».

Фото: Кадр из трансляции

Конечно, Сафонов ошибся с Никарагуа. Но этот мяч от Jogel нестандартный — он летит непредсказуемо. Особенно для Матвея, который с ним толком не тренировался. Уверен, будь у Сафонова время поиграть этим мячом, выучить его особенности и все проанализировать, такого гола бы не случилось. А зная Матвея, он бы точно углубился во все детали.

Матвей, кстати, примерно так же и объяснил этот пропущенный гол. Спокойно и без нервов», — написал Ребров в колонке на Sports.ru.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, девять из которых отыграл «на ноль».

