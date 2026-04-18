«Это укрепляет статус первого номера». Ребров — о поведении Сафонова в «ПСЖ»

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров высказался о характере и поведении вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«В общении с французскими журналистами он тоже большой красавчик: выучил язык и не просто даёт интервью на французском, но и способен противостоять. Видели же, как он не повёлся на провокации, когда спрашивали про ошибку с «Тулузой»? Это просто выдающийся момент, который показывает, что Матвей работает по всем направлениям. Он хорош не только на поле, но и в общении с журналистами и болельщиками. Это укрепляет статус первого номера», — написал Ребров в колонке на Sports.ru.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, девять из которых отыграл «на ноль».