Хоффенхайм — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
«Я не могу это доказать. Необычное решение». Ребров — о позиционной игре Сафонова в «ПСЖ»

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров высказался о необычных вратарских решениях игрока «ПСЖ» Матвея Сафонова в матчах Лиги 1.

«Ранее мы отмечали необычную позицию Матвея в центре ворот. Он часто открывает ближний угол, чтобы оставить возможности для прыжка в дальний. Например, удар головой с «Марселем». Обратите внимание, где располагается Матвей. Он чуть приоткрывает ближний угол, но при этом контролирует возможный удар головой парашютом в дальний.

Фото: Лига 1

В итоге бьют в ближний, а с ударом он справляется. Есть ощущение, что это все не случайно и что у него есть такое требование от тренера. Мы привыкли, что вратарь автоматом бежит прямо к штанге, а в Европе от этого отходят. В игре с «Гавром» похожий момент: Матвей снова остается по центру, не смещается в ближний угол и отражает удар.

Фото: Лига 1

Я не могу это доказать, но почти уверен, что у него есть требование играть в центре ворот и особенно не смещаться в ближний вслед за движением мяча. Так он контролирует оба угла.

Это очень необычное решение. И, судя по результатам Матвея, оно работает», — написал Ребров в колонке на Sports.ru.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, девять из которых отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Фото
Экс-голкипер «Спартака» Ребров подробно разобрал главную вратарскую фишку Сафонова в «ПСЖ»
