Самый дешёвый билет на матч «ПСЖ» с «Баварией» в ЛЧ обойдётся почти в 53 тысячи рублей

Агрегатор Seatpick открыл продажи на полуфинальные матчи Лиги чемпионов. Встречи между французским «ПСЖ» и мюнхенской «Баварией» уже многими экспертами признаны «скрытым финалом», поэтому билеты на эти матчи стоят дороже, чем на игры мадридского «Атлетико» и лондонского «Арсенала».

По информации агрегатора, самый дешёвый билет на домашний матч французского клуба обойдётся болельщикам в $ 695 (около 53 тысяч рублей). Самый дорогой билет (без учёта VIP-лож) обойдётся в $ 8651 (около 658 тысяч рублей).

Фото: Seatpick

Цены на билеты на ответный матч ещё выше, самый дешёвый билет будет стоить от $ 800.

Болельщики команд уже недовольны такими ценами и называют это «грабежом».