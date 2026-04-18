«У нас есть план». Глава футбольной ассоциации Украины — о возвращении России

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался о возможном возвращении сборной России на международную арену.

«Мы работаем над отношениями с нашими стейкхолдерами. Мы сейчас живем в мире, где нужно постоянно поддерживать отношения, обновлять их, работать над ними. Сейчас возвращение россиян не рассматривается, и я это проговорил с Джанни Инфантино, а это значит, что мы делаем правильные вещи.

Каким будет будущее? Мы, как и все украинцы, знаем, как это — жить в военном конфликте (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионат») четыре года, ситуация меняется, и мы также будем подстраиваться. Если россияне вернутся — у нас есть план действий, но давайте не спешить. Если будет ситуация, что нам что-то будет угрожать, то будем действовать», — приводит слова Шевченко украинский сайт «Чемпион».

Напомним, сборная России не выступает в официальных футбольных матчах с 2022 года.