Симеоне владеет 180 квартирами и семью виллами в Мадриде

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне совместно со второй женой Карлой Перейрой владеет 180 квартирами и семью виллами в столице Испании Мадриде. Об этом сообщает Gazeta Express.

По данным источника, супруги покупают только элитное жильё в хороших районах города, недвижимость Симеоне с женой зарабатывают на сдаче квартир в аренду и перепродаже жилья.

Диего и Карла познакомились в 2014 году и поженились в 2019 году. У пары есть две дочери, которые родились в 2016 и 2019 годах. От первого брака у Симеоне есть трое сыновей.

Симеоне возглавляется мадридский клуб уже на протяжении 15 лет, является одним из самых высокооплачиваемых тренеров.