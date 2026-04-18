Стали известны подробности по будущему Винисиуса после вылета «Реала» из Лиги чемпионов

Руководство мадридского «Реала» хочет продлить контракт с 25-летним бразильским вингером Винисиусом Жуниором. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, уже в ближайшее время вингеру предложат новый контракт. Нынешнее соглашение, которое бразилец подписал на улучшенных условиях в 2023 году, рассчитано до конца июня 2027 года.

Ранее стало известно, что ни один другой клуб не готов купить Винисиуса этим летом.

В текущем сезоне вингер принял участие в 47 матчах, где отметится 17 голами и 14 результативными передачами. На данный момент, согласно информации трансферного сайта Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 150 млн.