Фабрицио Романо поделился инсайдом о новом тренере «Интер Майами»

«Интер Майами» не планирует назначать нового главного тренера в краткосрочной перспективе, сообщает в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, прежде чем клуб примет окончательное решение, шанс получит Гильермо Ойос, возглавивший команду после ухода Хавьера Маскерано — он будет отвечать за подготовку команды и будет иметь возможность проявить себя в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» рассматривает возможность назначения Хави и Марсело Гальярдо на пост главного тренера. Хавьер Маскерано покинул клуб 14 апреля.

«Интер Майами» занимает третье место в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата МЛС — у команды 12 очков за семь матчей чемпионата.