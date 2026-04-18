Тренер «Ливерпуля» раскрыл планы на летнее трансферное окно и высказался о замене Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о трансферной стратегии клуба на лето.

«Прошлым летом мы совершили немало трансферов, и именно поэтому потратили столько средств. За четыре трансферных окна, с тех пор как я здесь, наш чистый расходный баланс составляет £ 150 млн — и это показывает, каков наш клуб. Мы знаем, что Робертсон и Мо уйдут, поэтому придётся заменить двух игроков, но также знаем, что Костас Цимикас возвращается из аренды в «Роме».

Поэтому первая задача — определить, как мы будем действовать с позицией Мохамеда: хотим ли мы заменить его похожим игроком или поступим иначе. Что касается остальных, я не думаю, что на данный момент есть вероятность ухода других футболистов.

Конечно, есть ситуация с контрактом Ибраима Конате. Я не думаю категориями количества, я думаю категориями зон. Мы уже знаем, что некоторые игроки уйдут. Посмотрим, что произойдёт летом. Вы знаете, мы — клуб, который торгует, поэтому сначала нужно посмотреть, что реально произойдёт летом, а потом мы лучше поймём, кого стоит пригласить. Возможно, не будет такой большой необходимости в многочисленных трансферах, если нам не придётся привлекать много игроков», — сказал Слот, слова которого приводит Goal.com.

Напомним, что Мохамед Салах и Эндрю Робертсон покинут «Ливерпуль» летом в качестве свободных агентов. Действующий контракт Ибраима Конате рассчитан до июня 2026 года.

Фанаты «ПСЖ» встретили команду перед игрой с «Ливерпулем»