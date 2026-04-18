Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» раскрыл планы на летнее трансферное окно и высказался о замене Салаха

Тренер «Ливерпуля» раскрыл планы на летнее трансферное окно и высказался о замене Салаха
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о трансферной стратегии клуба на лето.

«Прошлым летом мы совершили немало трансферов, и именно поэтому потратили столько средств. За четыре трансферных окна, с тех пор как я здесь, наш чистый расходный баланс составляет £ 150 млн — и это показывает, каков наш клуб. Мы знаем, что Робертсон и Мо уйдут, поэтому придётся заменить двух игроков, но также знаем, что Костас Цимикас возвращается из аренды в «Роме».

Поэтому первая задача — определить, как мы будем действовать с позицией Мохамеда: хотим ли мы заменить его похожим игроком или поступим иначе. Что касается остальных, я не думаю, что на данный момент есть вероятность ухода других футболистов.

Конечно, есть ситуация с контрактом Ибраима Конате. Я не думаю категориями количества, я думаю категориями зон. Мы уже знаем, что некоторые игроки уйдут. Посмотрим, что произойдёт летом. Вы знаете, мы — клуб, который торгует, поэтому сначала нужно посмотреть, что реально произойдёт летом, а потом мы лучше поймём, кого стоит пригласить. Возможно, не будет такой большой необходимости в многочисленных трансферах, если нам не придётся привлекать много игроков», — сказал Слот, слова которого приводит Goal.com.

Напомним, что Мохамед Салах и Эндрю Робертсон покинут «Ливерпуль» летом в качестве свободных агентов. Действующий контракт Ибраима Конате рассчитан до июня 2026 года.

Сейв-чума Сафонова в ЛЧ — с «Ливерпулем» тащил всё! А потом за «ПСЖ» решил Дембеле. Видео
Сейв-чума Сафонова в ЛЧ — с «Ливерпулем» тащил всё! А потом за «ПСЖ» решил Дембеле. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android