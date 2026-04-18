Гвардиола заявил, что учится многим вещам у «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 33-го тура английской Премьер-лиги против «Арсенала» сообщил, что многому учится у «канониров».

«Люди очень требовательны: СМИ, болельщики, все. Мне нравится наблюдать за «Арсеналом». Я многому учусь у них, многим вещам. Они хотят победить, а «Сити» борется с одним действительно очень важным аспектом — 22 года без чемпионства в АПЛ. В этом аспекте мы не можем бороться. У них есть нечто, что делает их уникальными», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Команды уже встречались меньше месяца назад — в финале Кубка английской лиги коллектив Гвардиолы оказался сильнее и победил со счётом 2:0.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ — в 31 матче у клуба 64 очка. У лидирующего «Арсенала» в 32 играх 70 баллов.