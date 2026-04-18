«Если проиграем — всё будет кончено». Гвардиола высказался о матче с «Сити» с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями перед матчем 33-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

«Быть в борьбе за титул действительно здорово, но это не будет одним из самых больших наших достижений. С каждым годом «Арсенал» становится всё лучше и лучше… Конечно, если мы проиграем, то всё будет кончено. Но впереди ещё много матчей. Шесть игр — это немало, особенно при нашем календаре. Реальность такова, что в Премьер-лиге у нас осталось семь матчей, и это решающий отрезок.

Они были лучшими до сих пор, и мы хотим бросить им вызов. Это просто футбольный матч, поэтому мы должны подходить к нему как к обычной игре. Цель — показать качественный футбол и учесть все аспекты, необходимые для того, чтобы противостоять «Арсеналу».

Шесть очков — это не маленькое расстояние, но у нас есть шанс его сократить. Команда будет готова, наши болельщики полностью заполнят «Этихад», всё складывается для того, чтобы сыграть в наш футбол.

Что ожидаю от «Арсенала»? Верховую борьбу, большое количество единоборств, а также невероятные длинные и вторые передачи Давида Райи. Они очень агрессивны при продвижении мяча вперёд. Они были лидерами АПЛ на протяжении всего сезона, и я горжусь тем, что мы по-прежнему бросаем им вызов. Мы должны быть на самом высоком уровне, чтобы обыграть такого соперника», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Горожане» отстают от команды Микеля Артеты на шесть очков, имея игру в запасе. Встреча состоится в воскресенье, 19 апреля. Начало — в 18:30 мск.

Художник одновременно нарисовал Гвардиолу и 11 игроков «Сити»