Лорьян — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
L’Équipe назвал два основных кандидата на пост главного тренера «Реала»

L’Équipe назвал два основных кандидата на пост главного тренера «Реала»
«Реал» рассматривает варианты с приглашением Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино на случай возможной смены главного тренера, сообщает L’Équipe.

По данным источника, положение нынешнего наставника Альваро Арбелоа остаётся неустойчивым из-за нестабильных результатов команды: вылета из Лиги чемпионов и практически проигранной чемпионской гонки в Испании.

В случае перестановок в тренерском штабе «Реал» уже прорабатывает возможные кандидатуры. В числе приоритетных вариантов — главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри, работающий с «Миланом», а также Маурисио Почеттино, который на данный момент возглавляет сборную США.

Напомним, ранее мадридский клуб также рассматривал кандидатуру Дидье Дешама, который покинет сборную Франции после чемпионата мира 2026 года.

