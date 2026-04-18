L’Équipe назвал два основных кандидата на пост главного тренера «Реала»

«Реал» рассматривает варианты с приглашением Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино на случай возможной смены главного тренера, сообщает L’Équipe.

По данным источника, положение нынешнего наставника Альваро Арбелоа остаётся неустойчивым из-за нестабильных результатов команды: вылета из Лиги чемпионов и практически проигранной чемпионской гонки в Испании.

В случае перестановок в тренерском штабе «Реал» уже прорабатывает возможные кандидатуры. В числе приоритетных вариантов — главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри, работающий с «Миланом», а также Маурисио Почеттино, который на данный момент возглавляет сборную США.

Напомним, ранее мадридский клуб также рассматривал кандидатуру Дидье Дешама, который покинет сборную Франции после чемпионата мира 2026 года.

Обнажённый мужчина пробежал перед автобусом «Реала»