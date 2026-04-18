Из-за перехода Эндрика «Лион» стал популярнее «ПСЖ» на бразильском телевидении — L'Equipe

В Бразилии увеличилась популярность «Лиона» после перехода нападающего Эндрика на правах аренды из «Реала», сообщает L'Equipe.

По информации источника, после перехода 19-летнего бразильца аудитория матчей «Лиона» на телеканале CazTV увеличилась в десять раз, превзойдя даже аудиторию «ПСЖ». В среднем в Бразилии матчи «ткачей» смотрят более 2,3 миллиона зрителей.

Эндрик стал игроком «Лиона» 1 января. В 11 матчах чемпионата Франции он забил три гола и отдал пять результативных передач. Ранее главный тренер клуба Паулу Фонсека подверг игрока критике, заявив, что «он должен показывать лучшие результаты».

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Эндрика составляет € 35 млн.