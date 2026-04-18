Флик хочет изменить подход к комплектации «Барселоны» и определил цели на лето — Sport.es

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик обозначил ключевые задачи клуба на предстоящее летнее трансферное окно, сделав акцент на необходимости баланса состава для успешного выступления в Лиге чемпионов, сообщает Sport.es.

По данным источника, немецкий специалист доволен работой академии «Ла Масия» и прогрессом молодых игроков, однако считает, что команде не хватает футболистов в возрасте 26–28 лет, способных взять на себя роль лидеров.

По мнению Флика, именно такие игроки должны стать связующим звеном между молодёжью и более опытными исполнителями, что особенно важно в контексте борьбы за победу в Лиге чемпионов — трофей, который «Барселона» не выигрывала с 2015 года. При этом нынешние представители этого возрастного сегмента, как считает тренер, пока не соответствуют необходимому уровню и не демонстрируют достаточных лидерских качеств.

В связи с этим «Барселона» намерена усилиться футболистами, которые не только повысят общий уровень команды, но и привнесут чемпионский менталитет и способность вести партнёров за собой.

Параллельно клуб ведёт переговоры о продлении контракта с Фликом. Недавно агент специалиста Пини Захави посетил Барселону, где стороны достигли устной договорённости о продлении соглашения до 2028 года. Ожидается, что официальное подписание состоится после завершения сезона в Ла Лиге.

Ханси Флик спас юного болельщика «Барселоны»