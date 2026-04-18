«Ланс» установил рекорд Лиги 1 по ударам по воротам за один матч — Opta Sport

В матче 30-го тура чемпионата Франции «Ланс» сыграл против «Тулузы» (3:2) и нанёс 42 удара (13 в створ) по воротам соперника. Как информирует Opta Sport — это рекорд для турнира, начиная с сезона-2006/2007, когда портал статистики начал собирать данные.

Более того, «Ланс» впервые с 4 ноября 2007 года смог отыграться со счёта 0:2 и одержать победу. Тогда это случилось в матче с «Сент-Этьеном» — 3:2.

После победы «Ланс» сократил отставание от лидирующего в турнирной таблице «ПСЖ» до одного очка — у комадны 62 очка. Однако у клуба из Парижа есть две игры в запасе, примечательно, что один из них — это именно матч с «Лансом». Изначально он должен был состояться 11 апреля, но был перенесён на 13 мая из-за участия «ПСЖ» в Лиге чемпионов.