Моуринью недоволен Георгием Судаковым. «Бенфика» готова продать игрока — Record

Руководство «Бенфики» готово летом рассмотреть предложения по возможному трансферу Георгия Судакова, сообщает португальское издание Record.

Лиссабонский клуб допускает уход 23-летнего полузащитника по нескольким причинам. В частности, отмечается, что игрок не полностью устраивает главного тренера «орлов» Жозе Моуринью из-за своих игровых характеристик. По информации источника, Судаков пока не демонстрирует достаточно убедительной игры, поэтому в клубе считают, что могут обойтись без него в следующем сезоне.

Кроме того, важным фактором остаётся финансовая сторона вопроса. «Бенфика» вложила в футболиста серьёзные средства, поэтому руководство намерено рассматривать только те предложения, которые позволят как минимум вернуть потраченные деньги, если игрок не начнёт стабильно проявлять себя.

Напомним, прошлым летом «Бенфика» арендовала Георгия Судакова у «Шахтёра» за € 6,75 млн. Также клуб взял на себя обязательство выкупить игрока за € 20,25 млн, а ещё до € 5 млн «горняки» могут получить в виде бонусов.

Отмечается, что сам Судаков не исключает вариант смены клуба ради получения большего игрового времени.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Бенфику» 36 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. В последних 12 играх команды он появлялся на поле семь раз, притом лишь дважды — в стартовом составе.

