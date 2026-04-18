Неймар прокомментировал слухи об интересе от клуба МЛС

Форвард «Сантоса» Неймар прокомментировал информацию об интересе со стороны клуба «Цинциннати» из МЛС.

«Честно говоря, я не знаю об этом ничего», — приводит слова Неймара ESPN.

По словам 34-летнего бразильца, он намерен отработать до конца своё нынешнее соглашение, срок действия которого истекает в конце 2026 года.

В текущем сезоне Неймар в восьми матчах забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Ранее он выступал за «ПСЖ», «Барселону» и «Аль-Хиляль».

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии составляет € 10 млн.