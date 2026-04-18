Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар прокомментировал слухи об интересе от клуба МЛС

Комментарии

Форвард «Сантоса» Неймар прокомментировал информацию об интересе со стороны клуба «Цинциннати» из МЛС.

«Честно говоря, я не знаю об этом ничего», — приводит слова Неймара ESPN.

По словам 34-летнего бразильца, он намерен отработать до конца своё нынешнее соглашение, срок действия которого истекает в конце 2026 года.

В текущем сезоне Неймар в восьми матчах забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Ранее он выступал за «ПСЖ», «Барселону» и «Аль-Хиляль».

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии составляет € 10 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android