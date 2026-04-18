Анже — Гавр. Прямая трансляция
Андрей Шевченко: мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу

Андрей Шевченко: мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко вновь заявил, что выступает против допуска россиян к международным футбольным соревнованиям.

– На Конгрессе я уже говорила с представителем УЕФА, был ещё представитель ФИФА. То, что они приехали, уже свидетельствует о более близких отношениях с этими организациями? Можно ли в будущем ожидать глав, например, Инфантино?
– Смотрите, мы приглашаем. Это может случиться. Я же говорю: мы, Украина, должны быть открытыми для всех. Мы ведём такую политику, что мы открыты. У нас есть определённые вещи, вы знаете, за которые мы говорим – это понятно. У нас есть наша политика в отношении России, относительно их допуска, и мы этого никогда не скрывали. И моя персональная политика как была, так и остаётся: мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу.

Но то, что они приезжают, свидетельствует о том, что у нас есть общение, что у нас есть отношения, и я с удовольствием приглашаю Инфантино и Чеферина приехать в Украину, – сказал Шевченко в интервью изданию ua.tribuna.com.

Напомним, российские клубы и сборная отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

