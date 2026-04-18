Главная Футбол Новости

«Мы часть одной футбольной семьи». Представитель УЕФА высказался о возвращении России

Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент прокомментировал возможное возвращение российских клубов и сборной к международным соревнованиям.

«По сути, мы все являемся частью одной футбольной семьи. Нам хотелось бы, чтобы все страны, дети и все, кто хочет играть в футбол, имели такую возможность — встречаться и играть друг с другом. Но при этом мы понимаем текущую ситуацию.

Поэтому мы надеемся, что СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионат») завершится как можно скорее, и тогда появится возможность дальше развивать футбол и в той стране. Однако мы не можем повлиять на происходящее. Нам остаётся ждать, как будут развиваться события. И когда ситуация позволит, мы, конечно, сделаем всё возможное для развития футбола в Украине и поддержки необходимых инициатив, — сказал Климент в интервью ua.tribuna.com.

Напомним, российские клубы и сборная отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Материалы по теме
Андрей Шевченко: мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу
