Симеоне похвалил себя перед финалом Кубка Испании

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, какие эмоции испытывает перед финалом Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». Матч начнётся в субботу, 18 апреля, в 22:00 мск.

«Мы знаем, что значит играть в финале для любого спортсмена. Речь идёт не только о победе в Кубке Испании; это цель, которую мы ставим перед собой как клуб, цель, которая ведёт ко многим другим достижениям. Эмоции? Я спокоен, сдержан, вдумчив. Предпочитаю поддерживать игроков именно в таком состоянии», — приводит слова Симеоне Sport.es.

Ранее сообщалось, что из-за болезни российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку команды на финал Кубка Испании с «Атлетико».