Кэррик рассказал, в какой момент разрешится ситуация с Маркусом Рашфордом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал информацию о возвращении форварда Маркуса Рашфорда из «Барселоны». Испанский клуб арендовал нападающего до конца сезона.

«Думаю, что решения по некоторым вопросам должны приниматься со временем, и, очевидно, Маркус находится в такой ситуации, но на данный момент ничего не решено. Это должно произойти в определенный момент.

Конечно, с любым игроком, который здесь, я хочу работать, максимально раскрыть его потенциал и помочь ему стать лучше. На данный момент это нынешний состав, и, очевидно, есть игроки в аренде, но что будет позже, то будет позже. Безусловно, как тренер и как лидер команды хотим выжать максимум из каждого, это точно. Не буду говорить об отдельных игроках, потому что, как я уже говорил, на данном этапе любые комментарии были бы неуместны, потому что, безусловно, есть неопределённость. Сейчас важны игроки, с которыми я могу работать… Мне нравится это делать, и я стараюсь выжать из них максимум», — приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».