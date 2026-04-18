Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Гавр. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Кэррик рассказал, в какой момент разрешится ситуация с Маркусом Рашфордом

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал информацию о возвращении форварда Маркуса Рашфорда из «Барселоны». Испанский клуб арендовал нападающего до конца сезона.

«Думаю, что решения по некоторым вопросам должны приниматься со временем, и, очевидно, Маркус находится в такой ситуации, но на данный момент ничего не решено. Это должно произойти в определенный момент.

Конечно, с любым игроком, который здесь, я хочу работать, максимально раскрыть его потенциал и помочь ему стать лучше. На данный момент это нынешний состав, и, очевидно, есть игроки в аренде, но что будет позже, то будет позже. Безусловно, как тренер и как лидер команды хотим выжать максимум из каждого, это точно. Не буду говорить об отдельных игроках, потому что, как я уже говорил, на данном этапе любые комментарии были бы неуместны, потому что, безусловно, есть неопределённость. Сейчас важны игроки, с которыми я могу работать… Мне нравится это делать, и я стараюсь выжать из них максимум», — приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android